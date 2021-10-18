Ученые рассказали о пользе грецких орехов для здоровья

Употребление грецких орехов оказывает позитивное влияние на здоровье сердца, помогает сбросить вес и способствует здоровому старению. Об этом сообщает порта Food.News со ссылкой на исследование ученых.

Международная группа исследователей изучила данные о диете, физическом состоянии и памяти почти 34 тысяч женщин в возрасте от 50 до 60 лет. Участницы исследования также прошли обследование на хронические заболевания и наблюдались в течение четырех лет.

В результате ученые выяснили, что пожилые женщины, которые съедали по крайней мере две порции грецких орехов в неделю, обладали более крепким здоровьем, чем те, кто ел грецкие орехи не так часто или кто полностью исключил их из рациона. По мнению специалистов, употребление грецких орехов помогает замедлить процесс старения благодаря содержанию в них большого количества омеги-3 жирных кислот, которые помогают организму бороться с воспалительными процессами.

Ранее психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, как можно замедлить ухудшение памяти и спад активности мозга. По его словам, для этого необходимы регулярный сон, здоровое питание и физическая активность. «Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье», — подчеркнул эксперт.