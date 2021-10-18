Метрополитен Вашингтона вывел из эксплуатации более половины вагонов

Метрополитен Вашингтона принял решение о приостановке эксплуатации больше половины вагонов до выяснения обстоятельств схода поезда с рельсов 12 октября. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как в ходе проверки безопасности были обнаружены дефекты, аналогичные проблеме, возникшей в недавнем ЧП. «В рамках расследования причин схода с рельсов поезда на синей линии, метрополитен выводит из эксплуатации все вагоны серии 7000, которые составляют около 60 процентов его железнодорожного парка», — говорится в сообщении.

Без этих вагонов в метро будут курсировать около 40 поездов, интервал между которыми составит 30 минут. Жителей американской столицы уже предупредили, что это может привести к значительным задержкам в часы пик.

Инцидент произошел 12 октября между станциями Росслин и Арлингтонское кладбище и привел к закрытию части Голубой линии. По данным The Washington Post, в результате происшествия никто из 187 пассажиров не пострадал.

В сентябре более 50 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США. В результате аварии три человека погибли.