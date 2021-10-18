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Перечислены главные правонарушения российских туристов

«Delta Системы безопасности»: пьяное хулиганство стало типичным для туристов в Петербурге
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Кадр из клипа «В Питере — пить»
Кадр из клипа «В Питере — пить»
Кадр: видео YouTube / Ленинград

В компании «Delta Системы безопасности» перечислили основные правонарушения, которые позволяют себе российские туристы в чужих городах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, гости Санкт-Петербурга, Казани и Краснодаре летом чаще всего попадались на пьяном хулиганстве в ресторанах. А в Москве, Нижнем Новгороде и Ярославле «типичным» правонарушением стали попытки проникнуть в магазины ради кражи.

Всего же в сравнении с допандемийным 2019 годом число правонарушений в российских туристических местах выросло на 34 процента. При этом наибольший прирост по количеству правонарушений произошел в гостиницах и отелях — там рост числа тревожных вызовов увеличился на 69 процентов.

В сентябре в Абхазии пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек. По данным местного МВД, путешественник из России в состоянии алкогольного опьянения напал на владельца гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, а затем скрылся с места преступления. Полиция по горячим следам нашла мужчину во дворе соседнего дома.

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