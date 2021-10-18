Огромная змея повисла на проводах над оживленной улицей и попала на видео

В филиппинском городе Тагбиларан, провинция Бохоль, огромная змея забралась на протянутые между электрическими столбами провода, распугала местных жителей и попала на видео. Об этом сообщает NDTV.

На кадрах, снятых 12 октября, видно, как змея повисла на проводах линии электропередачи над оживленной улицей рядом с рынком, а испуганные жители кричали и снимали ее на камеры мобильных телефонов. В какой-то момент она сорвалась с проводов, упала на землю и оказалась среди припаркованных машин и мотоциклов.

Вскоре змею поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что в Австралии началось вторжение жирных ядовитых змей. Обычно сезон змей начинается в Австралии в сентябре и длится до марта.