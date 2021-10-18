Международные компании захотели увеличить присутствие в России

Почти две трети международных компаний рассчитывают в ближайшие три года увеличить свое присутствие на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Ernst & Young «Международный бизнес в России»

В опросе, проведенном компанией, участвовали 75 представителей иностранного бизнеса. Их суммарные инвестиции в российскую экономику составили с 1990-х годов по начало 2021 года около 197 миллиардов долларов. По их оценке, сейчас Россия входит в первую тройку наиболее важных представителей мирового рынка или является одним из стратегических рынков.

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В итоге 64 процента компаний собираются увеличить присутствие в России. Большинство из них — фармацевтические предприятия (90 процентов опрошенных компаний отрасли) и производители потребительских товаров (61 процент). При этом они намерены увеличивать присутствие за счет вывода на российский рынок новых товаров и услуг, а также путем расширения производства.

Ранее эксперты Bloomberg ранее назвали Россию лучшим рынком для инвестиций. Акции российских компаний выглядят самыми привлекательными в мире после резкого подорожания нефти и газа. Помимо статуса крупнейшего производителя сырья, эксперты назвали другую положительную особенность российского рынка — здоровое состояние финансов. В стране имеются резервы на сумму более 600 миллиардов долларов, а госдолг находится на относительно низком уровне.

12 октября сообщалось, что США заинтересовались российскими компаниями. Как заявили спикеры круглого стола в Нью-Йорке, посвященного российскому рынку капитала, экономические показатели российских IT-компаний кратно увеличиваются после IPO. Глава фонда Finsight Ventures Виктор Ремша в своем докладе отметил, что капитализация восьми крупнейших технокомпаний России за два с половиной года выросла вдвое, что вызывает интерес инвесторов. Например, рыночная стоимость российской инвестиционной компании Freedom Finance после выхода на американскую электронную биржу NASDAQ увеличилась на 700 процентов, HeadHunter после IPO подорожал в два с половиной раза. Кроме того, в октябре показатели Московской биржи поставили рекорд. По мнению некоторых спикеров, эти факторы делают российский рынок привлекательным для инвестиций.