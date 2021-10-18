Театр в Кемерово отменил концерт поэтессы из-за ее статуса иноагента

Театр поэзии «ЛитерА на Советском» в Кемерово отменил концерт поэтессы и журналистки Татьяны Вольтской из-за того, что Минюст России включил ее в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом поэтесса сообщила радиостанции «Эхо Москвы».

Выступление Вольтской было запланировано на 22 октября. «Уже были куплены билеты, забронирована гостиница, обговорены детали, а 11 октября мне пришло письмо, что после публикации списка иноагентов 8 октября организатор вынуждена отменить мое выступление», — заявила она.

Вольтская подчеркнула, что отмена ее выступления — «первое последствие статуса иностранного агента».

Татьяна Вольтская была включена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов 8 октября.

В августе сотрудники ряда изданий написали открытое обращение к российским властям. В нем журналисты потребовали отменить закон об иноагентах, а также пересмотреть решения о закрытии изданий их коллег. Спустя несколько недель после обращения спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что закон об иноагентах не планируют отменять. При этом она допустила его корректировку.