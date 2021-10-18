Названа сумма компенсаций семьям погибших из-за циклона на Сахалине

Семьям погибших из-за циклона в Александровске-Сахалинском выплатят по 500 тысяч рублей

Компенсационные выплаты семьям погибших в Александровске-Сахалинском из-за циклона составят 500 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Уточняется, что глава региона провел заседание КЧС, посвященное вопросам ликвидации последствий циклона на севере Сахалина. В общей сложности на данные цели из резервного фонда правительства субъекта выделен один миллион рублей. В пресс-службе отметили, что материальная помощь будет перечислена на счета получателей в ближайшее время.

17 октября сообщалось, что житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши, которую снес ветер, пришедший на остров с циклоном. Позднее число жертв выросло до двух. В результате удара стихии некоторые дома остались без света.