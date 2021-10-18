Британия столкнулась с нехваткой вышибал

Британские ночные клубы столкнулись с растущей нехваткой вышибал. Как сообщает The Guardian со ссылкой на организацию Night Time Industries Associatio (NTIA), из-за кризиса на рынке труда в сентябре каждое пятое заведение было вынуждено закрыться или сократить часы работы, а тем специалистам службы безопасности, которых удалось привлечь, пришлось поднять зарплату на 25 процентов и более.

Среди причин дефицита на рынке труда — пандемия коронавируса, из-за которой значительная часть людей, занятых в сфере развлечений, осталась без работы. По оценкам NTIA, с начала пандемии в секторе было потеряно почти 90 тысяч рабочих мест, при этом индустрия ночных развлечений в 2019 году оценивалась в 36 миллиардов фунтов стерлингов (более 3,5 триллиона рублей), что эквивалентно 1,6 процента от национального ВВП. Кроме того, на кадровый дефицит существенно повлиял выход Великобритании из ЕС, когда многие трудовые мигранты покинули страну.

Нехватка персонала — это дополнительная нагрузка на развлекательные заведения, которые пытаются справиться с растущими издержками, например, из-за рекордного подорожания электроэнергии. Кроме того, отсутствие необходимых кадров существенно осложняет восстановление индустрии после пандемии коронавируса и многомесячных ограничений.

NTIA обратилась к правительству с просьбой о помощи, а ее глава Майкл Килл назвал нехватку вышибал потенциальной «угрозой для общественной безопасности». NTIA выступила за долгосрочное снижение НДС для индустрии, что могло бы сохранить тысячи рабочих мест. В 2020 году власти временно снизили налог на добавленную стоимость для пабов, ресторанов, отелей и некоторых других сфер до пяти процентов, но в начале октября 2021 года подняли его до 12,5 процента. Уже в апреле 2022 года НДС должен вернуться к 20 процентам, которые были до пандемии коронавируса.

Килл добавил, что помочь в решение проблемы могло бы финансирование инициатив по профессиональной подготовке сотрудников службы безопасности, а также законодательные меры, например, выдача временных виз для трудовых мигрантов.

К этой мере правительство уже прибегло для привлечения иностранных рабочих для устранения нехватки дальнобойщиков. Из-за нее в стране случились перебои в поставках продуктов питания, топлива и медикаментов. Однако жители Венгрии и Польши заявили, что не готовы вернуться на прежних условиях.

