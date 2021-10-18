Экономика
 
Последние новости
Эрдоган выступил против «горстки» победителей во Второй мировой войне
Полиция нашла пропавших в Красноярском крае 11-летних девочек
В СКР заявили о тщательной подготовке стрелка к нападению в школе в Казани
Политолог сравнил разлад между Россией и НАТО с кануном Первой мировой
Россиянин назвал «дырой» пятизвездочный отель в Турции и рассказал об обмане
США и Япония обсудили запуски ракет КНДР
Психолог дал россиянам советы по борьбе с осенней депрессией 
Политолог предсказал развитие отношений России и НАТО и напомнил про 2014 год
Минфин США призвал американские власти вновь повысить потолок госдолга страны
Новости партнеров

Британия столкнулась с нехваткой вышибал

NTIA: британские ночные клубы столкнулись с нехваткой вышибал
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Британские ночные клубы столкнулись с растущей нехваткой вышибал. Как сообщает The Guardian со ссылкой на организацию Night Time Industries Associatio (NTIA), из-за кризиса на рынке труда в сентябре каждое пятое заведение было вынуждено закрыться или сократить часы работы, а тем специалистам службы безопасности, которых удалось привлечь, пришлось поднять зарплату на 25 процентов и более.

Среди причин дефицита на рынке труда — пандемия коронавируса, из-за которой значительная часть людей, занятых в сфере развлечений, осталась без работы. По оценкам NTIA, с начала пандемии в секторе было потеряно почти 90 тысяч рабочих мест, при этом индустрия ночных развлечений в 2019 году оценивалась в 36 миллиардов фунтов стерлингов (более 3,5 триллиона рублей), что эквивалентно 1,6 процента от национального ВВП. Кроме того, на кадровый дефицит существенно повлиял выход Великобритании из ЕС, когда многие трудовые мигранты покинули страну.

Нехватка персонала — это дополнительная нагрузка на развлекательные заведения, которые пытаются справиться с растущими издержками, например, из-за рекордного подорожания электроэнергии. Кроме того, отсутствие необходимых кадров существенно осложняет восстановление индустрии после пандемии коронавируса и многомесячных ограничений.

NTIA обратилась к правительству с просьбой о помощи, а ее глава Майкл Килл назвал нехватку вышибал потенциальной «угрозой для общественной безопасности». NTIA выступила за долгосрочное снижение НДС для индустрии, что могло бы сохранить тысячи рабочих мест. В 2020 году власти временно снизили налог на добавленную стоимость для пабов, ресторанов, отелей и некоторых других сфер до пяти процентов, но в начале октября 2021 года подняли его до 12,5 процента. Уже в апреле 2022 года НДС должен вернуться к 20 процентам, которые были до пандемии коронавируса.

Килл добавил, что помочь в решение проблемы могло бы финансирование инициатив по профессиональной подготовке сотрудников службы безопасности, а также законодательные меры, например, выдача временных виз для трудовых мигрантов.

К этой мере правительство уже прибегло для привлечения иностранных рабочих для устранения нехватки дальнобойщиков. Из-за нее в стране случились перебои в поставках продуктов питания, топлива и медикаментов. Однако жители Венгрии и Польши заявили, что не готовы вернуться на прежних условиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В британских супермаркетах закончились продукты
Дальнобойщики отказались помочь Британии в борьбе с кризисом
Человечество настиг самый масштабный кризис рабочей силы
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
17:2917 октября

Новак рассказал о влиянии «Северного потока-2» на ситуацию на газовом рынке

13:1517 октября

Россия приготовилась помочь Британии в преодолении газового кризиса

10:4517 октября

Подсчитан объем экспорта российских вакцин

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
21:0216 октября

России предрекли потерю миллиона человек из-за обнищания

20:2416 октября

Украина подсчитала потери от несвоевременной покупки газа

17:5616 октября

Властям Украины указали на большую ошибку по газу

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
12:2016 октября

Подход Украины к российскому газу назвали иждивенческим

12:1116 октября

В России зафиксировали рекордные показатели потребления газа

12:0916 октября

Новак предупредил о возможности повторения энергокризиса в Европе

Россия
Раскрыта личность раздававшего в метро цветы дагестанца
«Люди просто выживали»
Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
В Госдуме рассказали о преимуществе цифровых паспортов
«Мужское государство» признали экстремистским в России.
Как члены движения травили женщин и проиграли войну с брендами?
Стрелявший в школе под Пермью ученик до нападения просил отвести его в церковь
В Совфеде ответили на вопрос о возобновлении работы миссии НАТО в России
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
На Украине рассказали о запасах угля всего на «одну-две недели»
Путин предложил новые выплаты части россиян
Киев и Варшава объединили усилия для борьбы с «Северным потоком-2»
МТС с помощью цифровых технологий познакомит россиян с природой Урала
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Все материалы
Силовые структуры
Орудовавшего 30 лет Тулунского маньяка приговорили к 24 годам колонии
В Пермском крае ученик открыл стрельбу в школе.
Подростка с охотничьим карабином обезвредила директор
В МВД рассказали о задержании открывшего стрельбу в пермской школе ученика
Раскрыты подробности обезвреживания устроившего стрельбу в школе подростка
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Раскрыты мотивы открывшего стрельбу в школе Пермского края
Карл Пиратский. «Николай I и цесаревич Александр Николаевич среди офицеров лейб-гвардии Конного полка»«Это не служба, а дело чести»
Кто и как защищал российских императоров от убийц и террористов?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников перечислил провоцирующие неизлечимое заболевание лекарства
Бремя денег.
Крупнейшие соцсети мира зарабатывают на людях миллиарды. Почему они не защищают от ненависти и убийств?
Раскрыты заработки звезд в TikTok и Instagram
Сообщение о нехватке кислорода в больнице Белгорода оказалось недостоверным
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
Роскомнадзор отчитался об удалении 400 тысяч запрещенных материалов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Китайская Wey может выпустить кроссовер с внешностью советской «Победы»
Аппетит приходит во время езды: едем на гастрономическое ралли
Для кого и зачем проводят гастроралли Gorkyclassic
Раскрыты подробности об обновленном Exeed TXL для России
Вездеход «Стрела»: что в нём от Газели?
Видео: подробный обзор российского ответа Хаммеру — новейшего внедорожника Стрела
Skoda будет разрабатывать новые бюджетные модели для Volkswagen
Lexus LX: Land Cruiser на максималках?
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
Автомобили Lada подорожали шестой раз за год
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«В доме жениха ложись камнем»
Калым, рукобитье и туй — как женятся разные народы России?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиянин снял на видео восход солнца на Ай-Петри
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
«Поехали!»
Как российские режиссеры подняли привлекательность нескольких регионов для туристов
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Все материалы