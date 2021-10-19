Режиссер «Голого пистолета» раскритиковал политкорректность современных комедий

Американский режиссер Дэвид Цукер, известный по фильму «Голый пистолет», подверг критике современные комедии. Свое мнение он высказал в колонке для журнала Commentary.

Цукер отметил, что современные кинематографисты слишком часто прислушиваются к мнению меньшинства, из-за чего юмор становится излишне осторожным и политкорректным, что в конечном итоге отдаляет самих авторов от широкого зрителя. По словам постановщика, данная ситуация в киноиндустрии затронула его после того, как компания Paramount усомнилась в проведении повторного показа его картины 1981 года выпуска «Аэроплан!» из-за шуток о темнокожих.

«Если бы сейчас я представил продюсерам свою комедию, в которой белой женщине пришлось бы переводить речь темнокожих, в которой пилот делал бы намеки на секс в разговоре с маленьким мальчиком, то в киностудии мне бы ответили: "Просто невероятно! Мы вам перезвоним"», — написал режиссер.

Цукер также пожаловался на то, что современные комедийные фильмы страдают из-за отсутствия неожиданных ситуаций, а шутки трактуются слишком буквально. Кроме того, он подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации многие кинематографисты уходят из жанра. Среди примеров он привел создателя «Мальчишника в Вегасе» Тодда Филлипса и сценариста нескольких частей «Очень страшного кино» Крейга Мейзина.

В своем эссе под названием «Уничтожая комедию» Цукер назвал недовольное меньшинство «девятью процентами пользователей Twitter» и призвал не следовать их диктовке. В заключении автор статьи предложил всем смеяться над любыми темами, в том числе и над острыми.