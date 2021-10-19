Редкие клочки волос на голове сменившего имя Канье Уэста напугали фанатов

Американский рэпер Канье Уэст, который официально сменил имя, попал в объектив папарацци с неопрятной прической и удивил поклонников. Соответствующие фото и комментарии появились в Twitter.

Фотографы запечатлели артиста в «Макдоналдсе» в Швеции. На нем — кожаная куртка, защитная медицинская маска и черные солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что музыкант частично облысел: его затылок и виски покрывают редкие клочки волос.

Прическа хип-хоп-исполнителя напугала фанатов, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под постом. «Что случилось с волосами Канье?», «Канье носит маски, меняет имя и прическу... Я обеспокоена», «Видимо, Канье совсем плохо», «Какого черта он сделал со своими волосами?», «Надеюсь, он в порядке», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одобрил прошение Канье Уэста о смене имени на сценический псевдоним. Соответствующее ходатайство 44-летний Канье Омари Уэст подал в конце августа. Рассмотрение запроса заняло почти два месяца, и теперь рэпер именуется «Йе» (Ye) — без среднего имени и фамилии, от которых он также отказался.