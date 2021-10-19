Перечислены самые популярные у россиян лекарства в период пандемии

Самыми потребляемыми лекарствами в России в период пандемии коронавируса стали антибиотики цефтриаксон и азитромицин, а также парацетамол. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».

Самым популярным и продаваемым лекарством стал цефтриаксон. Жители России приобрели с августа 2020 года 32 миллиона упаковок. Вторым по востребованности россиян стало жаропонижающее средство — парацетамол. Его приобрели 31 миллион упаковок. На третьем месте оказался азитромицин, его было продано 12 миллионов упаковок.

В первую десятку также вошли арбидол (продано 11 миллионов упаковок), дексаметазон, амоксиклав, цефотаксим (по 5 миллионов упаковок), амоксицилин и эликсис (по 4 миллиона), левофлоксацин (более 3 миллионов).

В мае 2020 года китайские ученые сообщили, что препарат гидроксихлорохин не только не эффективен против коронавируса, но опасен и способен нанести вред организму, спровоцировав появление побочных эффектов. Медики признали, что гидроксихлорохин может незначительно способствовать приближению выздоровления и снижению симптомов. Однако побочные эффекты популярного препарата, по словам медиков, нивелируют конечную пользу.

