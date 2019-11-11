Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство, использующееся в западных странах, «Кратом» может повреждать печень. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Эйнштейна в Филадельфии (США). Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи рассмотрели 404 случая повреждения печени от пищевых добавок. Восемь случаев, зарегистрированных в 2007-2014 годах, оказался связаны с «Кратомом». Пять пациентов использовали средство в качестве стимулятора, а один — для избавления от боли в суставах. Все использовали добавку в течение двух-шести недель, прежде чем появились признаки повреждения печени.

У пяти пациентов развилась желтуха, у шести — зуд, у пятерых болел живот, а у троих — жар. После госпитализации все выздоровели. Нарушения функций печени не требовали пересадки органа.

По словам ученых, данные случаи показывают, что препарат «Кратом», производящийся из одноименного растения, является потенциально опасным для здоровья, и, скорее всего, не может использоваться в качестве безрецептурной пищевой добавки. Кроме того, известны его опиоидные свойства, которые могут вызывать наркотическую зависимость. В медицинской литературе отсутствуют достоверные данные о пользе этого препарата для лечения боли и терапии лекарственной зависимости.

Кратом — дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии. Его ткани содержат алкалоиды, включая митрагинин, который в Российской Федерации является запрещенным веществом.

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