Информацию о дефиците пропана в Сахалинской области опровергли

В министерстве энергетики Сахалинской области опровергли информацию о дефиците пропана в регионе. Чиновники отметили, что физическим лицам газ отпускается без ограничений.

Впервые новость о проблемах с покупкой пропана появилась в сентябре на сайте sakhalin.info. Журналисты утверждали, что для заправки баллона местным жителям необходимо заключить договор с поставщиком ЗАО «Южсахмежрайгаз». При этом в компании «Нефтегазсервис» говорили, что у них газа нет и не будет еще минимум месяц.

Спустя месяц в СМИ написали, что ситуация не изменилась. По данным издания, газ до сих пор отпускается лимитировано, а людей заставляют заключать договор на обслуживание, как для юридических лиц. Кроме того, жителям приходится стоять в больших очередях. В заметке также приводилась цитата министра энергетики Михаила Гузенко. Он якобы говорил, что газ будет отпускаться лимитировано еще как минимум две недели, до поступления новой партии пропана. Однако позже материал был обновлен и в нем появилась пометка о том, что высказывание Гузенко — фейк.

18 октября на официальном сайте министерства энергетики Сахалинской области появилось опровержение новости о нехватке пропана в регионе. Чиновники провели очередную проверку ЗАО «Южсахмежрайгаз» и выяснили, что местные жители могут получить газ без заключения договора, в порядке живой очереди.

«Физическим лицам пропан отпускается без ограничений. Если житель заключил договор с поставщиком газа и установил дома необходимое оборудование для бытового использования газа (водонагревательный котел, тепловой котел или газовая плита для приготовления пищи), то пропан будет отпущен ему по цене 56,8 рубля за килограмм и без какого‐либо лимита. Цена на пропан осталась прежней благодаря областной субсидии», — говорится в обращении министерства.

В Минэнерго подтвердили, что за пропаном действительно могут выстраиваться очереди, хотя и не каждый день. Однако это связано не с дефицитом газа, а с началом отопительного сезона, утверждают в министерстве.

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