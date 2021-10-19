Выяснен механизм построения мозгом пути

Исследователи из Италии и США выяснили, что мозг человека склонен строить более прямолинейные маршруты, а не вычислять кратчайший путь. Посвященная механизму навигации человеческого мозга статья ученых опубликована в журнале Nature Computational Science.

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Специалисты из Массачусетского технологического института (MIT) приобрели анонимизированный массив GPS-сигналов от телефонов людей, ходивших пешком по Бостону, Кембриджу (Массачусетс) и Сан-Франциско. Совместно с коллегой из Туринского политехнического университета они проанализировали более 550 тысяч маршрутов, пройденных более чем 14 тысячами человек за год.

Вместо того, чтобы выбирать кратчайший путь, пешеходы выбирали немного более длинные маршруты, однако с минимальным угловым отклонением от цели. Иначе говоря, люди выстраивают маршруты, которые позволяют им находиться лицом к конечной точке своего пути. Это было верно как для Бостона и Кембриджа с их извилистыми улицами, так и для Сан-Франциско с его сеточной планировкой. Чем больше было расстояние до конечной цели, тем большим было отклонение от кратчайшего маршрута — при пути в один километр разница составляла восемь процентов. Также выяснилось, что обратные пути пешеходов отличались от первоначальных.

Проведенные ранее исследования поведения животных и активности мозга указывают на то, что человек определяет свой маршрут, вычисляя векторы. Подобное поведение, считают исследователи, развилось для того, чтобы мозг мог выделять больше «вычислительных мощностей» для других задач. «Векторная навигация позволяет получить не наикратчайший путь, но достаточно близкий к нему. Кроме того, его очень просто вычислить», — отмечает один из исследователей, профессор MIT Карло Ратти.