Россиянка похудела на 20 килограммов после родов и стала бикини-моделью

Жительница Иркутска похудела после родов на 20 килограммов и за полгода стала фитнес-моделью в бикини. Соответствующее интервью публикует «Комсомольская правда».

22-летняя россиянка Ирина Перевалова рассказала об истории изменения своих внешности и профессии. По ее словам, она всю жизнь избегала занятий спортом и не соблюдала диеты, однако через несколько месяцев после рождения сына решила привести свое тело в форму. Героиня материала добавила, что во время беременности набрала 27 килограммов.

«Смотрела на себя в зеркало и думала, что как только рожу, сразу начну худеть. Иначе мечты об идеальной фигуре так и останутся мечтами», — добавила она.

Так, девушка купила абонемент в тренажерный зал, однако за год занятия не принесли ей никаких результатов. Перевалова объяснила, что в свободное время смотрела видео с выступлениями моделей фитнес-бикини и представляла себя на подиуме. Поговорив с тренером на тему того, сможет ли она добиться такой фигуры, россиянка решила полностью изменить свою программу и предпринять попытку подготовиться к соревнованиям.

Перевалова отметила, что труднее всего было тренироваться летом, поскольку она занималась шесть раз в неделю. Смотреть за сыном ей помогали бабушки и муж, который полностью поддерживал супругу.

«Приходилось жестко ограничивать себя в еде. В меню — только куриная грудка, салаты с одними огурцами и зелень. Признаюсь, было сложно. Энергии из-за отсутствия углеводов практически не было. Бежала на дорожке и думала — как бы не упасть», — вспоминала она.

К сентябрю героине материала удалось достичь желаемых результатов: она похудела с 70 до 50 килограммов и обрела рельеф. В октябре Перевалова приняла участие в чемпионате Иркутской области, где завоевала бронзовую медаль, заняв третье место в категории фитнес-бикини.

Новое увлечение принесло россиянке не только славу, но и профессию. «В этом году я получила диплом тренера, и теперь сама буду готовить девчонок. Хочу воплотить в жизнь и другую свою мечту — запустить фитнес-марафон», — заключила она.

В мае фитнес-тренер из Великобритании бросила работу в спортзале, стала вебкам-моделью и разбогатела. 46-летняя Сэнди Стар начала позировать для молодых поклонников в нижнем белье по совету подруги. В настоящий момент она зарабатывает до пяти тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей) в месяц.