Появились новые детали в деле о похищенном в отпуске британце

Группа преступников, которая якобы удерживали британского туриста в заложниках, обвинила мужчину в организации собственного похищения ради выплаты долгов. Новые подробности дела сообщает Daily News.

Как стало известно изданию, в деле о похищении 25-летнего туриста из Лондона Патрика Сэма Куроша Демилекампса (Patrick Sam Kourosh Demilecamps) во время его отпуска в Италии появились новые детали. В пятницу, 15 октября, один из четырех подозреваемых сообщил судье, что британец инсценировал свое исчезновение, чтобы получить в качестве выкупа за освобождение семь тысяч евро (578 тысяч рублей) от родителей. Демилекампс планировал таким образом вернуть деньги, которые он задолжал обвиняемым.

Более того, подозреваемый по делу рассказал, что турист сам придумал и подстроил идею с похищением. Он также попросил соучастников сфотографировать себя в наручниках, чтобы вызвать сочувствие отца. Как отмечается, у полиции и ранее возникали вопросы по поводу небольшого размера выкупа и мотивов обвиняемых его требовать.

Демилекампс пока не выступил с официальным заявлением для прессы, однако, как утверждал мужчина, он был знаком со своими похитителями — по словам туриста, мотивом к преступлению являлось то, что злоумышленники видели, как он расточительно тратит свои деньги.

Ранее в октябре полиция Италии освободила британского туриста, которого восемь дней держала в заложниках группа преступников из четырех человек. Сообщалось, что злоумышленники заставили мужчину позвонить родителям в Великобританию и попросить прислать деньги. Получив свой мобильный телефон, путешественник смог отправить близким СМС с закодированным посланием, благодаря которому семья поняла, что он в опасности.

