Уборщица раскрыла сумму своего многотысячного заработка и удивила пользователей сети. Соответствующий материал публикует The Sun.

Жительница США Кетия Даниэль (Ketia Daniel) регулярно делится роликами на своей странице в TikTok, в которых рассказывает подробности о своей профессиональной деятельности. В одном из видео женщина призналась, что часто сталкивается с критикой со стороны незнакомцев по поводу своей работы.

«Люди часто смеются над тем, что я работаю уборщицей на полную ставку! Но я делаю жизнь людей лучше и стараюсь не обращать внимания на нападки других», — высказалась героиня материала. Кроме того, по словам Даниэль, ей удается зарабатывать от 700 до 1000 долларов (от 49,6 до 70,9 тысячи рублей) за три дня.

Публикации американки регулярно становятся вирусными и набирают десятки тысяч просмотров. Всего ее посты набрали 1,6 миллиона лайков. Зрители восхищаются роликами Даниэль, о чем пишут в многочисленных комментариях. «Королева, я бросила работу, посмотрев твои видео!», «Ты вдохновляешь меня не стыдиться своей работы», «Просто лучшая», — высказывались юзеры.

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