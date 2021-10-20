Медсестра похитила деньги умирающего пациента и потратила их на обои

Медсестра из английского города Хартлпул, графство Дарем, использовала банковскую карту умирающего пациента, чтобы похитить деньги и потратить их на товары в интернет-магазине. Об этом сообщает издание Express.

В июле 2020 года Лесли Рашуорт был госпитализирован с пневмонией, анорексией и общим ухудшением самочувствия. В больнице за ним ухаживала 40-летняя медсестра Линн Уоллес.

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Женщина неоднократно пользовалась данными банковской карты пациента, чтобы приобретать обои, товары домашнего обихода и продукты в интернет-магазине Amazon.

О действиях медсестры стало известно после того, как сын Рашуорта увидел на телефоне отца сообщение от банка о подозрительной активности. Сначала он подумал, что это сообщение от мошенников, но вскоре от банка пришло еще одно послание. Мужчина отследил финансовые транзакции, которые были произведены, пока его отец находился в больнице.

В результате проведенного руководством больницы служебного расследования выяснилось, что все транзакции были осуществлены в те дни, когда на смене работала Уоллес. Выяснилось, что помимо покупок женщина использовала данные банковской карты Рашуорта для погашения крупного кредита.

Вскоре после этого Рашуорт скончался.

Уоллес признала, что злоупотребляла служебным положением для похищения средств пациента. До этого медсестра никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Заместитель окружного судьи Том Моран заявил поверенному Уоллес, что дело необходимо передать в суд высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Хантингдон, графство Кембриджшир, обокрала смертельно больную мать и спустила деньги на алкоголь и оплату долгов. Она признала, что сняла деньги со счета матери, чтобы купить алкоголь и выплатить долги, и была арестована за мошенничество.

