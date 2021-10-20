На «Эхе Москвы» раскрыли подробности предупреждения от Роскомнадзора

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности предупреждения, полученного от Роскомнадзора. Он рассказал «Интерфаксу», что регулятор потребовал удалить с сайта видео публициста Александра Невзорова, так как увидел в нем возбуждение «социальной розни» к христианским священникам.

«Мы получили предостережение Роскомнадзора по поводу видео Александра Невзорова. Мы уже удалили его с сайта, несмотря на то, что не согласны с этим. Мы сейчас переслушали ролик и не нашли там то, в чем нас обвиняет Роскомнадзор», — сказал главред радиостанции.

Журналист добавил, что планирует проконсультироваться с юристами, и не исключил того, что предупреждение регулятора может быть оспорено.

Ранее в среду, 20 октября, сообщалось, что Роскомнадзор вынес «Эху Москвы» официальное письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства России. Регулятор обнаружил на сайте издания материал с прикрепленным к нему видео, в котором, как посчитали в ведомстве, содержалась информация, возбуждающая «социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священникам».