Республиканцы захотели снова видеть Трампа на президентских выборах

78 процентов республиканцев хотят, чтобы Трамп баллотировался в президенты в 2024 году

Согласно результатам опроса, около 78 процентов республиканцев захотели, чтобы бывший президент США Дональд Трамп снова баллотировался на это пост на выборах в 2024 году. Данные опроса опубликованы на сайте Квиннипэкского университета.

Новое исследование показало, что поддержка бывшего главы государства с мая 2021 года выросла на 12 процентов. Теперь только 16 процентов республиканцев считают, что политик не должен выдвигать свою кандидатуру на президентский пост.

По данным университета, мнение американского общество раскололось. Почти 43 процента американцев считают, что Трамп оказал в основном положительное влияние на республиканскую партию, 49 процентов говорят об обратном. Однако, чуть более половины опрошенных (51 процент) заявляют, что экс-президент в целом негативно повлиял на американскую политику, о положительном влиянии заявил 41 процент.

Ранее Белый дом обвинил Трампа в попытке подорвать мирную передачу власти в США. По мнению пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки, 45-й президент Америки пытался подорвать нормы американской конституции, когда отказался признавать итоги президентских выборов 2020 года, требовал пересчитать голоса и расследовать нарушения, допущенные демократами.

