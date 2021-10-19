Турецкий хакер разместил на сайте Трампа суру из Корана

Турецкий хакер под ником RootAyyildiz взломал одну из страниц сайта бывшего президента США Дональда Трампа, разместил на ней суру из Корана и опубликовал видео с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает Vice.

Материалы по теме Интернет-чума XXI века. «Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности? «У нас были цели в России» Хакеры из Ирана слили данные сотен тысяч россиян. Кто они и почему их ненавидят США?

Свое послание активист оставил на странице, которая использовалась кампанией Трампа для призывов к действию и размещения петиций. «Не будьте подобны тем, кто забыл Аллаха и кого он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами», — гласит размещенная на сайте сура.

Он также опубликовал на странице видео националистического характера с президентом Турции. Часть информационного ресурса находилась под контролем RootAyyildiz три месяца. Он атаковал сайт Трампа в знак протеста против «антитурецкой и антиисламской» позиции Соединенных Штатов.

«Есть много сфер, где можно провести хакерские атаки, например, можно взломать аккаунты в социальных сетях или на веб-сайтах. Я хакер-активист, занимаюсь сайтами в течение длительного времени. Это мой выбор, хочу быть услышанным», — приводит издание слова взломщика.

Это не первый раз, когда сайт бывшего президента подвергается хакерским атакам. Как сообщает Politico, в октябре 2020 года хакеры разместили на одной из страниц сайта сообщения, что они якобы получили доступ к секретным данным, компрометирующим Трампа как кандидата в президенты.

В сообщении, размещенном на веб-сайте кампании, хакеры просили людей отправлять криптовалюту на один из двух виртуальных адресов, чтобы либо побудить хакеров опубликовать данные, либо отговорить их от этого.