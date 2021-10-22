В Китае угольный кризис перерос в проблемы с дизелем

Bloomberg: на фоне угольного кризиса в Китае начались проблемы с дизельным топливом

На фоне крупнейшего энергетического кризиса, связанного в первую очередь с дефицитом угля, потребители в Китае столкнулись с проблемами в приобретении дизельного топлива, сообщает Bloomberg.

Национальные НПЗ увеличивают производство дизеля и одновременно ограничивают его экспорт. Причиной стал возросший спрос на дизель-генераторы, с помощью которых домохозяйства борются с ограничениями в подаче электричества.

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Запасы дизельного топлива в Китае находятся на минимальных значениях как минимум за год. На автозаправочных станциях начали устанавливать ограничения, на грузовик выдается не более 100 литров.

Помимо этого, в эту пятницу, 22 октября, государственное информагентство «Синьхуа» сообщило о новом значительном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо из-за роста мировых цен на нефть. В результате с начала сентября дизельное топливо на юге страны подорожало уже на 60 процентов. На данный момент его тонна продается за 8000 юаней (88,7 тысячи рублей).

Ведущий аналитик пекинской SIA Energy Сень Йик Ти предположил, что Пекин постарается любой ценой не допустить дизельного кризиса. В этих целях, в частности, CNOOC заказала 50 тысяч тонн с поставкой в начале ноября.

Ранее эксперты предупредили, что решить проблемы с углем в сжатые сроки Китаю будет сложно. Удовлетворить спрос могла бы Австралия, однако для этого Пекин должен отказаться от торговой войны с ней, развязанной год назад.