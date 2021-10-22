В Совфеде резко ответили на слова Столтенберга о России

Сенатор Пушков: за словами Столтенберга о готовности к диалогу с Россией не стоит ничего

Член Совета Федерации Алексей Пушков резко ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об отношениях с Россией. Соответствующее сообщение появилось в его Twitter.

По словам сенатора, в России перестали верить планам США по налаживанию отношений с Россией. «О готовности к диалогу с Россией и горячем стремлении к улучшению отношений заговорил генсек НАТО. Не иначе, как именно ради этого альянс вел словесную войну против России, обрубал все контакты и угробил Совет Россия-НАТО. Эти речи мы слышим долгие годы. За ними не стоит ничего», — написал член Совфеда.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией. Он отметил готовность блока к сотрудничеству, даже несмотря на решение российского правительства приостановить работу дипмиссий Североатлантического альянса на территории России. «Мы сожалеем по поводу принятия этого решения, которое не способствует установлению диалога и взаимного понимания. Однако политика НАТО остается последовательной, и мы остаемся открытыми для диалога», — сообщил Столтенберг.