Похитившую 70 миллионов рублей сотрудницу российского банка осудили на 4,5 года

Кассира, вынесшую из банка в Уфе 70 миллионов рублей, приговорили к 4,5 года колонии

Сотрудницу банка в Уфе, которая незаметно для работодателя похитила 70 миллионов рублей, осудили — ей дали 4,5 года колонии общего режима. Об этом в пятницу, 22 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подсудимая Луиза Хайруллина полностью признала вину, раскаялась и заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому Луиза получила приговор раньше, чем ее сообщники. Полиция не сообщает, сколько людей участвовали в этой схеме, однако одна из сообщниц Хайруллиной — бывшая управляющая отделения банка. Она обвиняется не только в хищении, но и легализации денег, приобретенных незаконным путем.

Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем, двумя детьми и миллионами из банка, в котором она работала кассиром, в конце мая 2019 года. При проверке в кредитной организации возникла недостача в несколько миллионов рублей. Следствие на первых порах считало, что она вынесла из отделения банка около 24,5 миллиона рублей. Лишь когда стал известен весь круг сообщников, следователи подсчитали окончательную сумму похищенного — 70 миллионов.

Хайруллина скрывалась вместе с мужем и детьми на съемной квартире в Казани, полиция нашла ее лишь через месяц после исчезновения.