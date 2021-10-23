Стало известно прошлое устроившего роскошную свадьбу экс-чиновника Минфина

Журналист-расследователь Олег Лурье раскрыл прошлое устроившего роскошную свадьбу бывшего чиновника Минфина Андрея Вавилова. Слова журналиста в субботу, 23 октября, приводит телеканал РЕН ТВ.

По словам Лурье, Вавилов запомнился скандальными историями, связанными с российским бюджетом: например, выданным на сотни миллионов долларов кредитом находившемуся в предбанкротном состоянии банку «Национальный кредит», который бесследно исчез.

Также стало известно, что в 1996 году Вавилов реализовал криминальную схему по хищению государственных средств, чтобы стимулировать банки поддерживать предвыборную кампанию Бориса Ельцина.

Вдобавок, по словам Лурье, Вавилов был задействован в махинациях с газовыми взаимозачетами между Россией и Украиной, общий ущерб от которых превысил 450 миллионов рублей. «Бюджет потерял десятки, если не сотни миллиардов долларов. И теперь становится понятно, откуда вот этот вот кольцо [подаренное невесте Софи-Антуанетте Дилуа], которое ценой, сколько там, четверть миллиона долларов», — отметил Лурье.

Ранее 23 октября сообщалось, что бывший замглавы министерства финансов России Вавилов устроил пышную свадьбу в Италии, гостей на мероприятие доставляли частным самолетом. Отмечается, что ведущими церемонии стали Максим Галкин и Ксения Собчак, также на мероприятии дала концерт Любовь Успенская.

Вавилов исполнял обязанности первого замминистра финансов в 1990-х, позже трудился в Совете Федерации, где был членом комитета по бюджету. Последние годы он занимается компанией «СуперОкс», основанной им в 2006 году.