У покойного рэпера DMX нашелся 15-й претендующий на наследство ребенок

У покойного американского рэпера DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс) нашелся 15-й ребенок, претендующий на его наследство. Об этом сообщает New York Post.

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Женщина по имени Рэйвен Бармер-Симмонс связалась с другими потомками хип-хоп-исполнителя, заявив, что DMX — ее отец. Американка утверждает, что сможет доказать родственную связь при помощи генетического теста.

Ранее сообщалось, что 14 совершеннолетних детей DMX претендуют на наследство Симмонса. По некоторым данным, рэпер оставил после смерти многочисленные долги.

DMX скончался в больнице в апреле после передозировки наркотиков. Он неделю провел в больнице, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения.

Эрл Симмонс — трехкратный номинант на премию «Грэмми». Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».