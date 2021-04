Прослушивания песен DMX выросли почти на тысячу процентов после его смерти

В США прослушивания песен американского рэпера DMX выросли почти на тысячу процентов после его смерти. Об этом сообщает Billboard.

За 9 и 10 апреля его треки собрали 75,7 миллиона стримов, что на 928 процентов больше по сравнению с 7,36 миллиона стримов, которые были зафиксированы 7 и 8 апреля. В пятерку самых популярных песен покойного музыканта вошли Ruff Ryders Anthem, X Gon 'Give It To Ya, Slippin, Party Up (In Here) и How It's Goin 'Down.

Материалы по теме Злобный хитмейкер Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX Под музыку хип-хопа Децл умер после концерта. Ему было 35 лет

DMX скончался в больнице Уайт-Плейнс, в которой он находился в течение нескольких дней, подключенный к аппаратам жизнеобеспечения. Причиной смерти исполнителя стала тяжелая передозировка наркотиков. За неделю до этого стало известно о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки сильнодействующих наркотических веществ, которая вызвала сердечный приступ.

DMX (Dark Man X) — трехкратный номинант на премию «Грэмми». Артист также снялся в нескольких кинофильмах, в числе которых «Живот», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».