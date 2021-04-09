В США предложили создать профсоюз рэперов после передозировки DMX

В США предложили создать профсоюз рэперов. Об этом сообщает TMZ.

Данную инициативу выдвинул основатель лейбла No Limit Records, хип-хоп-артист Master P (настоящее имя — Перси Роберт Миллер). Он отметил, что на такую идею его навела недавняя передозировка рэпера DMX наркотиками.

«Хип-хоп-сообщество просто молча ждет, пока такое не случится с одним из них», — заявил Миллер. Исполнитель подчеркнул, что создание профсоюза сможет помочь хип-хоп-артистам избежать подобных инцидентов в будущем.

Он сравнил это с профсоюзом игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его словам, главной целью такой организации станет поддержка артистов жанра, страдающих наркозависимостью.

2 апреля сообщалось о госпитализации DMX. Он потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала инфаркт.