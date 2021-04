Семья впавшего в кому рэпера DMX решит его судьбу

Врачи проведут над афроамериканским рэпером DMX (настоящее имя — Эрл Симмонс), впавшим в кому после передозировки наркотиками, серию тестов на функционирование мозга, после чего семья артиста решит его судьбу. Об этом TMZ сообщил его менеджер Стив Рифкинд.

По словам представителя хип-хоп-артиста, ряд тестов предназначен для установления уровня мозговой активности. Их проведут в среду, 7 апреля. «После этого его семья решит, что лучше делать. Благодарим вас за молитвы и поддержку», — добавил Рифкинд.

DMX был госпитализирован 2 апреля. Он потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала сердечный приступ. Позже стало известно, что артист находится в вегетативном состоянии и что врачи считают, что он может не выжить.

DMX — автор таких хитов, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких картинах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Тьма на окраине города» и «Никогда не умирай в одиночку».