В российских горах исчезли пятеро охотников

«112»: в Кабардино-Балкарии не выходит на связь группа охотников

В Кабардино-Балкарии исчезла группа охотников. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, пять человек — трое охотников, егерь и охотовед — ушли ночью в горы в районе села Верхняя Балкария. Известно, что компания должна была вернуться утром, однако до сих пор не выходит на связь.

В настоящее время на месте работают спасатели.

31 августа сообщалось, что в Иркутской области двое туристов из Москвы бесследно исчезли во время похода на пик Черского. Супружеская пара из Москвы, 29-летняя Наталья Наумова и 46-летний Алексей Наумов, отправились в поход из города Слюдянки утром 8 августа. С заявлением о пропаже обратилась сестра женщины.