СК начал проверку после столкновения грузовика с поездом в Приамурье

СК: проводится проверка после столкновения грузовика с поездом в Амурской области

Следователи начали доследственную проверку по факту столкновения грузового автомобиля с поездом в Амурской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального СУТ Следственного комитета (СК) России сообщает РИА Новости.

Представители ведомства указали, что на место аварии выехала следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля с поездом, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ», — рассказали в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что в Амурской области грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом, в результате инцидента 14 вагонов сошли с рельсов. Уточнялось, что водитель автомобиля при столкновении погиб, локомотивную бригаду доставили в больницу.