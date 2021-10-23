В Приамурье при столкновении грузовика с поездом 14 вагонов сошли с рельсов

ЗабЖД: грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом в Амурской области

В Амурской области грузовик выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом, в результате инцидента 14 вагонов сошли с рельсов. Как уточняет пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), водитель автомобиля при столкновении погиб.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла в 04:58 мск на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. Утверждается, что водитель грузовика попытался проехать при запрещающем сигнале светофора, когда в его сторону ехал грузовой поезд. «Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — уточнили представители ЗабЖД.

После аварии локомотивную бригаду доставили в больницу, водитель автомобиля скончался. Столкновение спровоцировало сход локомотива и 14 вагонов поезда.

В УМВД России по Амурской области рассказали РИА Новости, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС.