В России пять грузовых вагонов сошли с рельсов и попали на видео

Грузовой состав сошел с рельсов в Гатчинском районе Ленинградской области

В Ленинградской области сразу пять грузовых вагонов сошли с рельсов во вторник, 5 октября. Последствия инцидента в российском регионе попали на видео, ролик публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что на месте работают спасатели. Сход вагонов произошел на Октябрьской железной дороге в Гатчинском районе. Пострадавших нет. По информации телеканала, к месту аварии направили два аварийно-восстановительных поезда.

По данным сайта Северо-Западной транспортной прокуратуры, нарушился габарит пути, в результате чего маневровый локомотив столкнулся с подвижным составом. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Лунинском районе Пензенской области на переезде столкнулись поезд с 336 пассажирами и грузовик. В результате происшествия никто не пострадал.