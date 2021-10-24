В бундестаге раскритиковали заявление о применении атомного оружия против России

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление о готовности НАТО применить атомное оружие против России, озвученное министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Мютцених агентству ДПА.

Депутат назвал слова министра безответственными и такими же безосновательными угрозами, звучащими с российской стороны. Мютцених предостерег Крамп-Карренбауэр от раскручивания «спирали эскалации» и напомнил ей о политике безопасности в ФРГ, заключающейся в использовании всех возможностей для диалога.

Депутат призвал министра не обременять работу нового правительства подобными высказываниями. СДПГ должна возглавить будущую правящую коалицию Германии.

21 октября Крамп-Карренбауэр в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявила, что НАТО готов противостоять угрозам со стороны России, в том числе с применением средств военного характера. Она отметила, что России нужно четко дать понять позицию альянса и подействовать на нее устрашающим образом, «чтобы никто не пришел к мысли о нападении на партнеров НАТО в Прибалтике или в регионе Черного моря».

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на заявление Крамп-Карренбауэр отметил, что военный альянс до сих пор живет по схемам холодной войны, направляя основные усилия на парирование так называемой угрозы с Востока.