Россиянам перечислили бесполезные покупки в duty free

Специалист компании CouponPal.com Эрин Конрад и редактор издания Travel Markets Insider Лоис Пастернак перечислили россиянам категории покупок, которых следует избегать в магазинах duty free. Об этом они рассказали в беседе с агентством «Прайм».

В числе бесполезных покупок эксперты назвали фото- и видеокамеры, чемоданы, дорожные сумки, а также различные принадлежности для путешествий, такие как подушки и повязки на глаза. Кроме того, не следует покупать в магазинах беспошлинной торговли косметику, за исключением элитной, которую затруднительно найти в обычных магазинах и по привлекательным ценам.

Конрад посоветовала обратить внимание специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов. Однако если турист только прибыл в место назначения, то с покупкой сувениров лучше повременить. Пастернак отметил, что в duty free можно приобрести брендовые товары, которые редко продаются со скидкой, так как в этих магазинах они не облагаются налогами.

Ранее российская туристка отдохнула в Египте и назвала пять самых разочаровывающих сувениров, которые не стоит привозить с курортов домой. По ее мнению, это масляные духи, сладости, местную косметику, серебро из ювелирных лавок и специи.