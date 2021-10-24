В России прокомментировали приостановку вакцинации «Спутником V» в Намибии

Приостановка вакцинации «Спутником V» в Намибии принята местным Минздравом без научно обоснованных фактов. Так прокомментировали РИА Новости решение властей Намибии в Центре имени Гамалеи, являющимся создателем вакцины.

Власти страны напрямую ссылаются на заявление регулятора ЮАР, а не на научные исследования. В центре имени Гамалеи указали на отсутствие клинических данных, что «аденовирусы дикого типа или векторы репликативно некомпетентных аденовирусов каким-либо образом связаны с возросшим риском заражения ВИЧ среди групп риска». Создатель «Спутника V» напомнил, что некорректные заявления подобного типа вызваны неудачными клиническими исследованиями другого производителя и уже были опровергнуты.

«Спутник V» является наиболее безопасной и эффективной вакциной против COVID-19, подчеркнули в центре имени Гамалеи.

Минздрав Намибии решил приостановить использование российской вакцины «Спутник V», пока не будут уточнены данные о возможном влиянии на уровень риска заражения ВИЧ, сообщал Reuters. Вместе с тем, жители Намибии, получившие первую дозу, закончат процесс вакцинации, несмотря на решение Минздрава страны.