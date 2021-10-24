Стала известна цена подаренного Брежневой Меладзе роскошного украшения

Певица Вера Брежнева похвасталась роскошным украшением, которое она получила в подарок от супруга, продюсера и композитора Константина Меладзе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Поп-исполнительница поделилась снимком, на котором показала кольцо Serpenti Viper, представленное в ассортименте люксового бренда Bvlgari. Ювелирное изделие в форме змеи выполнено из белого золота и украшено многочисленными бриллиантами.

Цена упомянутого аксессуара на сайте марки составляет 662 тысячи рублей. Из описания товара стало известно, что он произведен в Италии.

В августе Вера Брежнева раскрыла секрет своей молодости. Знаменитость рассказала, что для поддержания привлекательной внешности в первую очередь необходимо следить за здоровьем, как физическим, так и психическим. Она также подчеркнула, что старается ложиться спать до 23:00, а при длительных недосыпах компенсировать недостаток отдыха в другие дни.