Одну из пропавших в Красноярске школьниц нашли

Полиция нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую в Красноярске, с ней все хорошо

Полиция Красноярска нашла 16-летнюю школьницу, пропавшую ранее в городе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в целом с девушкой все хорошо. Другие подробности произошедшего не приводятся. О пропаже своей падчерицы сообщил отчим. По его словам, она вышла из кинотеатра и села в такси до дома, после чего перестала отвечать на телефон.

Поиски 13-летней девочки, которая вышла из дома в Ленинском районе и не вернулась домой, продолжаются.

О пропаже двух школьниц в Красноярске сообщалось ранее. Несовершеннолетние исчезли в одном районе города в разное время и при разных обстоятельствах. Отмечалось, что эти два случая не связаны друг с другом.

