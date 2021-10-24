В Красноярске пропали две школьницы

Полицейские Красноярска осуществляют поиски двух школьниц, которые пропали в одном районе города в разное время и при разных обстоятельствах. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Красноярскому краю

В ведомстве рассказали, что сотрудники правоохранительных органов ищут пропавшую 13-летнюю девочку, которая вышла из дома в Ленинском районе и не вернулась домой. Также отмечается, что мужчина, проживающий в той же части города, сообщил о пропаже своей 16-летней падчерицы, которая вышла из кинотеатра и села в такси до дома, после чего перестала отвечать на телефон. В пресс-службе подчеркивают, что два случая пропажи несовершеннолетних не связаны друг с другом.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге без вести пропал 61-летний владелец ювелирного бизнеса. По данным издания Е1.RU, 21 октября Константин Буньков пропал при таинственных обстоятельствах. Его иномарка была замечена на перекрестке улиц Фурманова и Белинского. После этого мужчину и его машину никто не видел, камеры городского и областного наблюдения также не зафиксировали никаких следов пропавшего. Мужчина является видным предпринимателем в сфере купли-продажи и производства ювелирных изделий в регионе.