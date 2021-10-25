Индекс Мосбиржи вырос на 1,38 процента на закрытии торгов

Российский фондовый рынок закрылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 25 октября. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4254,98 пункта (плюс 1,38 процента), индекс РТС — до 1919,58 пункта (плюс 2,21 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Лукойл» (плюс 3,29 процента, до 7437 рублей за акцию), «Роснефть» (плюс 3,14 процента, до 654,4 рубля) и «Магнит» (плюс 2,49 процента, до 6472,5 рубля). Больше остальных подешевели бумаги «Полюса» (минус 1,23 процента, до 14 085,5 рубля), TCS Group (минус 0,79 процента, до 7599,2 рубля) и «Полиметалла» (минус 0,28 процента, до 1367,2 рубля).

Рост акций российских нефтяных компаний вызван подорожанием нефти. На 18:40 Brent торговалась по 85,53 доллара за баррель (плюс 1,05 процента). Нефть марки WTI, превысившая 85 долларов впервые с октября 2014 года, стоила 84,47 доллара (плюс 0,85 процента). Газовые фьючерсы торговались по 1100 долларов за тысячу кубометров.

Курс доллара на 18:40 составил 69,88 рубля (минус 0,44 рубля), курс евро — 81,15 рубля (минус 0,71 рубля). Биткоин торговался по 63303,4 доллара за монету (плюс 5,33 процента).