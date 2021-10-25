На въезде в Севастополь с 30 октября по 7 ноября установят блокпосты для проверки QR-кодов

На въезде в Севастополь выставят блокпосты, на которых будут проверять QR-коды у въезжающих в город туристов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пускать по кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или перенесенное в течение полугода заболевание, в город будут только в течение нерабочих дней. Этим в Севастополе намерены ограничить турпоток.

Установить блокпосты распорядился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он напомнил, что подобная мера уже применялась в прошлом году, а QR-код проверяют и у местных жителей. Он объяснил, что несмотря на данные об отмене броней в отелях после введения ограничений, многие гости могут решить разместиться в частном секторе. «Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен», — добавил глава города.

Ранее стало известно, что власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Для заселения в отели полуострова необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов. При этом забронировать номер в гостинице возможно только при наличии QR-кода.

