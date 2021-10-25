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Политолог объяснил желание Татарстана сохранить в России два поста президента

Политолог Асафов: власти Татарстана блокируют все изменения из-за политической инертности
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Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Политолог Александр Асафов объяснил решение депутатов госсовета Республики Татарстан не поддерживать проект федерального закона, обязующего руководителей всех субъектов именоваться главами регионов, и желание сохранить в России два поста президента. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам специалиста, власти Татарстана «из-за определенной политической инертности своей блокируют все изменения, которые этот закон с собой несет, но сосредотачиваются они всего лишь на такой достаточно декоративной функции, как название должности».

Вместе с тем он добавил, что некоторые российские регионы обладают своей спецификой в области государственного управления и его структуры. Кроме того, в них региональные отличия достаточно серьезные. Однако по результату принятия поправок в Конституцию России в систему государственной власти придет ряд изменений, они неизбежны, подчеркнул политолог.

Ранее глава профильного комитета госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин заявил, что власти республики выступили против законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», обязывающего всех губернаторов именоваться главами регионов. Он предложил депутатам не проводить прения по этому законопроекту и вернуться к его обсуждению в случае его рассмотрения в первом чтении в Госдуме.

В конце сентября в Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Один из соавторов инициативы, глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что руководители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — сохранят названия своих должностей.

Комментируя эту инициативу, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России должна существовать только одна должность президента.

После развала СССР президентами стали называться главы многих республик в составе Российской Федерации. Процесс отказа от такого наименования высших региональных должностей в 2010 году запустил глава Чечни Рамзан Кадыров, который не захотел называться президентом и призвал коллег последовать его примеру. В итоге главами республик стали все руководители, кроме президента Татарстана Рустама Минниханова.

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