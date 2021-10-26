Россиянам рассказали об уникальной природе Адыгеи

В Адыгею часто ездят, чтобы попробовать местную кухню. Однако и природа республики богата: здесь есть водопады, «розовые» горы и уникальные пещеры. О природе российского региона рассказывает РИА Новости.

Так, одним из самых популярных туристических мест остается плато Лаго-Наки. Луга там напоминают альпийские, а снег можно увидеть даже летом — он сохраняется в карстовых воронках. Известна и Азишская пещера: за тысячи лет сталактиты, сталагмиты и сталагнаты приняли там удивительные формы.

На Лаго-Наки располагаются также живописные водопады ручья Руфабго. Летом здесь можно купаться, а зимой струи воды замерзают.

А есть в Адыгее и труднодоступные природные достопримечательности: это, по словам гида Егора Кичигина, горы Фишт, Оштен, Тхач, Ачешбок. Особенно популярна из них Фишт — «розовая» гора с треснувшими ледниками. Как правило, туда отправляются в пешие туры с палатками.

Ранее сообщалось, что в Сочи началось строительство нового экологического парка со смотровой площадкой на Главный Кавказский хребет — объект откроется для посещения в 2022 году. Дендропарк появится на склоне горы Бытха, где уже ведутся работы по озеленению территории.