В России восстановят туристическую тропу из СССР

В России планируют восстановить туристическую тропу от «Архыза» до Красной Поляны

Русское географическое общество (РГО) с Фондом «Посети Кавказ» и «Курортами Северного Кавказа» решили воссоздать туристическую тропу от курорта «Архыз» в Карачаев-Черкесии до Красной Поляны в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы совместными усилиями это сделаем и с "Архыза" до Красной Поляны будет воссоздана тропа, по которой можно ходить семьями», — отметил директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов.

По его словам, для этого требуются инвестиции и соблюдение современных стандартов, так как проект разработали еще в СССР.

На тропе планируют обустроить кемпинги, пункты питания, организовать продажу сувениров или туристического оборудования.