Решивший обойти Россию пешком путешественник добрался до Бондарей

Путешественник Александр Пластков, отправившийся пешком по России, добрался до села Бондари Тамбовской области. Об этом пишет газета «Бондари».

По словам туриста, в каждом населенном пункте, куда он прибывает, он пьет кофе с новыми знакомыми. «Это и простые люди, и представители власти разных уровней. И этот своеобразный ритуал через меня связывает всех этих людей, которые становятся ближе к друг другу. Через эту живую цепочку можно делать огромное количество добрых дел. Уже сейчас я видел столько новых мест, сколько среднестатистический человек никогда не увидит. Я познакомился с огромным количеством людей», — рассказал он.

У Пласткова с собой рюкзак, спальник, карбоновые палки для ходьбы и минимум денежных средств. Он уже успел пройти маршрут Петербург — Владивосток — Сочи. Впереди у путешественника 500 городов, 100 из которых он хочет преодолеть бегом.

За сутки турист проходит около 40 километров, он также путешествует автостопом. Его личный рекорд, установленный шагомером, — более миллиона шагов за месяц.