Лицо помолодевшей 58-летней Деми Мур удивило фанатов

Американская актриса и манекенщица Деми Мур вышла в свет и удивила фанатов своим внешним видом. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 58-летняя знаменитость позировала в белом миди-платье итальянского дома моды Fendi и высоких сапогах на каблуке с квадратным носом. Ее образ дополнили очки в темной оправе. Волосы звезды распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Известно, что папарацци запечатлели Мур на вечеринке у американской актрисы Гвинет Пэлтроу, приуроченной к специальному показу многосерийного реалити-шоу Sex, Love & goop.

Поклонники оценили внешний вид Мур и отметили, что она выглядит гораздо моложе, чем раньше. «Деми, какая же ты красивая! Выглядишь очень молодо!», «Ты невероятно преобразилась! Такое гладкое лицо!», «Я люблю тебя, Деми!», «Как же ты светишься!», «Я мечтаю встретить тебя в реальности», «Ты великолепна», — писали они.

Ранее в октябре Деми Мур появилась на публике в оголяющем грудь наряде без белья. Знаменитость посетила показ бренда Stella McCartney в рамках Недели моды в Париже вместе с дочерью Скаут Уиллис. Так, папарацци запечатлели Мур в объемном черном комбинезоне без рукавов, который оформлен оголяющим грудь сетчатым вырезом.