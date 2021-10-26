Губернатор Подмосковья сообщил о рекордном количестве пациентов на ИВЛ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о рекордном количестве пациентов, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По данным на утро 26 октября, в области было задействовано 502 аппарата ИВЛ, сообщил Воробьев. По его словам, здравоохранение работает на пределе, а в больницах пациентами занято большое количество коек, из которых 80 процентов не вакцинированы. Он отметил, что все это свидетельствует об очень напряженной ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается напряженной. По его словам, число заболеваний увеличилось на 14 процентов, а госпитализаций — на 10 процентов.

За 26 октября в Московской области выявили 2930 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе заболели более 505 тысяч человек, из которых 432,9 тысячи выздоровели.

