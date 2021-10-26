В Японии заметили неожиданную выгоду от глобального потепления

О неожиданном положительном эффекте глобального потепления рассказал бывший премьер-министр Японии Таро Асо. Изменение погодных условий на самом северном острове страны Хоккайдо отразилось на качестве выращиваемого там риса, что обернулось новыми экономическими выгодами, сообщает агентство Kyodo News, цитируя политика.

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Асо заметил, что рис «стал вкуснее благодаря глобальному потеплению», чем вызвал недоумение у борцов за сохранение окружающей среды. Экс-премьер Японии добавил, что люди часто связывают изменение климата с негативными явлениями, но есть и «что-то хорошее». Политик нашел пользу в том, что рис на Хоккайдо «раньше не продавался», а теперь даже экспортируется «из-за более высоких температур» на острове.

Ранее географ МГУ Дмитрий Петраков назвал главный плюс для России от глобального потепления, который тоже связан с выращиванием сельскохозяйственных культур. По мнению эксперта, из-за потепления климата в некоторых регионах тает вечная мерзлота, но при этом территория, где земледелие ранее было затруднено, сокращается.

Как следует из отчета аналитической компании Dealroom и рекламного агентства London&Partners, венчурные инвестиции в климатические стартапы выросли за последние пять лет в 4,9 раза, достигнув рекордных 32,3 миллиарда долларов. Больше всего экологичных инициатив США сосредоточены в Калифорнии.