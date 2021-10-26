ЦБ захотел активнее громить российские банки

Центробанк захотел активнее громить российские кредитные организации и расширить список оснований для отзыва у них лицензии. К такому выводу пришли участники Ассоциации банков России (АБР), направившие письмо главе комитета по финансовым рынкам Анатолию Аксакову, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Авторы письма апеллируют к новому законопроекту о созданной ЦБ информационной платформе «Знай своего клиента», предназначенной для борьбы с отмыванием денег. Предполагается, что с помощью сервиса банки смогут в режиме реального времени получать сведения о возможном риске при проведении тех или иных операций по поручению клиентов.

Материалы по теме Терпение и труд. Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность? Доходные игры. Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?

Новый подход предполагает присвоение клиентам из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей одного из трех уровней возможного риска и соответствующих цветовых пометок: зеленой — при минимальном уровне, желтой — при среднем и красной — при максимальном. При совершении транзакций по поручению «желтых» клиентов банки обязаны будут подробно изучить обстоятельства операций.

При этом кредитные организации опасаются, что рассматриваемый Госдумой законопроект существенно расширит основания для отзыва банковских лицензий, не учитывая при этом «принципы справедливости и соразмерности допущенного нарушения и наказания за него». Наиболее рискованным для банков станет неисполнение требований ЦБ о своевременном информировании клиентов о присвоенном им уровне риска. Фактически присваивать тот или иной уровень риска будет ЦБ, а банки окажутся лишь посредниками между ним и клиентами, пишут авторы.

При этом, указывается в письме АБР, в более выгодном положении окажутся банки, которые не станут использовать новую систему оценки ЦБ, поскольку им не будет грозить отзыв лицензии. Также они смогут избежать операционных затрат на обеспечение работы новой системы.

За последние месяцы ЦБ отзывал лицензии у нескольких банков, зачастую мотивируя свои решения нарушениями законодательства о борьбе с отмыванием денег. В середине октября Арбитражный суд Москвы впервые с 2015 года признал незаконным лишение лицензии краснодарского банка «Южная многоотраслевая корпорация».