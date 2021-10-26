В Молдавии открыли памятник воевавшим на стороне нацистов румынам

В центре Кишинева в парке «Валя-Морилор» открыли памятник солдатам румынской армии, воевавшим на стороне нацистской Германии во время Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Установленный в столице Молдавии монумент украшает надпись «К 80-летию освобождения Бессарабии и Северной Буковины армией Румынии».

Открытие памятника прошло с воинскими почестями и при музыкальном сопровождении военного оркестра. Кроме того, на торжественной церемонии присутствовали представители посольства Румынии.

В 2020 году стало известно, что правительство Молдавии намерено установить памятник румынскому королю Фердинанду I Гогенцоллерну, при котором в 1918 году Бессарабия была аннексирована Румынией, а также восстановить монумент румынским героям-пограничникам межвоенного периода 1918-1940 годов.

В июне 1941 году территорию Молдавской ССР атаковали румынско-немецкие войска. При поддержке Третьего рейха Румынии удалось занять Бессарабию и междуречье Южного Буга и Днестра. Оккупированные румынами территории вернулись под контроль СССР только в 1944 году в ходе Ясско-Кишиневской операции.